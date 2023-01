Skeleton | Mondiali St Moritz 2023 Da brutto anatroccolo a cigno azzurro? La metamorfosi iridata è un’ipotesi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Fra giovedì 26 e domenica 29 gennaio, il budello di St.(Svizzera) sarà teatro deidi. Le competizioni programmate in terra elvetica rappresenteranno l’highlight della stagione, poiché ottenere una medaglia può cambiare completamente il bilancio dell’inverno, oppure rappresentare la più classica “ciliegina sulla torta” se si è in corsa per la conquista della Sfera di cristallo. La squadra azzurra appartiene alla categoria di chi, in questo 2022-23, ha optato per andare all-in sulla manifestazione. I nuovi innesti nello staff tecnico hanno spinto ad approcciare la corrente annata agonistica come un “punto di partenza” in vista di Milano-Cortina 2026, con la prospettiva di assimilare le novità apportate sia sul fronte dei materiali che del lavoro atletico. I risultati sinora hanno latitato ...