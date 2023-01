Sirigu | Non è stato facile lasciare Napoli | ma il mercato è questo e' '

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Salvatore, nuovo portiere della Fiorentina, trasferitosi dal, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dei Viola. Queste le sue parole: "La mia scelta di venire a Firenze nasce da un'idea diche si è sviluppata, ci ho riflettuto un po' e ho pensato che poteva essere una buona possibilità venire qui. Non è, ma ile sicuramente la Fiorentina è una società di primo livello, riparto con entusiasmo per una nuova avventura. Essendouno scambio, possiamo dire che ci siamo tutti venuti incontro ed è andata così.il? Può sembrare una scelta strana da fuori, ma non dipende solo da me, ma ...

Il comunicato. “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu dal SSC Napoli. Il nuovo portiere viola vanta, ...Salvatore Sirigu non ha lasciato il Napoli con la formula del prestito ma a titolo definitivo, trovando l'accordo per la risoluzione consensuale con gli azzurri (c'era in ballo una clausola da 100mila ...