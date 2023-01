Sirigu | “Addio al Napoli? Le cose non dipendono da una sola persona”

Non è frequente lasciare una squadra che domina il campionato e reduce anche da un'ottima fase a gironi di Champions League, ma durante la conferenza stampa di presentazione alla Fiorentinaha ...Calciomercato Napoli - "In bocca al lupo, Salvatore!" , ha scritto così la SSC Napoli via Twitter ore fa parallelamente ai vari annuncio. Un augurio di buona fortuna al portiere sardo perché ...

Salvatore Sirigu e il freddo addio al Napoli Yahoo Finanza

Sirigu saluta i compagni, ma dimentica Spalletti: c’entra con l’addio Sport del Sud

Sirigu e l'addio al Napoli: "Può sembrare difficile, ma le cose non dipendono da una sola persona" TUTTO mercato WEB

Addio Sirigu, tweet della SSC Napoli: "In bocca al lupo Salvatore" CalcioNapoli24

Iezzo: "Senza Sirigu gli azzurri perdono un fattore di esperienza ... MondoNapoli

ForzAzzurri.net - L'ex azzurro Gennaro Iezzo sull'arrivo di Gianluca Gollini Gianluca Gollini è un nuovo giocatore del Napoli. Il portiere è approdato in azzurro in ...Napoli, polemiche dopo l'ultima cessione del club partenopeo: ecco le ultime frasi in conferenza stampa sulla società di De Laurentiis.