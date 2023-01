Simona Tabasco e Beatrice Grannò testimonial per Kim Kardashian

Chi ha visto e amato The White Lotus le ha riconosciute subito, appena vista la foto di copertina: Lucia e Mia , o meglioe Beatrice Grannò , protagoniste della serie ideata da Mike White e migliori amiche da un decennio nella vita reale sono le protagoniste della nuova campagna di San Valentino 2023 di ......e Beatrice Grannò , per la campagna di San Valentino 2023. Le ormai iconiche Mia e Lucia di "The White Lotus" indossano la capsule in edizione limitata nella nuova campagna di SKIMS. ...

Simona Tabasco e Beatrice Grannò: Kim Kardashian sceglie le due attrici italiane di The White Lotus per il suo brand Radio Deejay

Beatrice Grannò e Simona Tabasco star della campagna di Skims Grazia

Kim Kardashian sceglie Simona Tabasco e Beatrice Grannò di The ... CiakGeneration

Haute Couture primavera estate 2023: tutti gli ospiti nel front row Vogue Italia

Moda 2023: i maxi abiti delle sfilate Haute Couture Cosmopolitan

Da madrina del Magna Graecia Film Festival a modella d’eccezione del prestigioso brand di abbigliamento Skims fondato dalla star dei social e imprenditrice, K ...Da madrina del Magna Graecia Film Festival a modella d’eccezione del prestigioso brand di abbigliamento Skims fondato dalla star dei social e imprenditrice, Kim Kardashian. Parliamo dell’attrice emerg ...