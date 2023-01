Short Track | Fontana | ' Milano-Cortina? Nessuna comunicazione costruttiva da Fisg'

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - "Lascio Salt Lake City dopo aver rimesso i pattini ed esplorato nuove opzioni. Ho deciso di aggregarmi al viaggio che Anthony aveva già in programma qui per vedere cosa hanno da offrire gli Stati Uniti e SLC nel caso dovessi continuare il mio viaggio olimpico. Vorrei ringraziare gli allenatori e i gruppi d'allenamento con cui ho pattinato mentre ero qui. Grazie per aver accolto me e il mio allenatore a braccia aperte. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che vi ho aggiornato sui problemi che ho dovuto e devo affrontare". Così su Instagram la campionessa olimpica diArianna. "Purtroppo non ci sono state comunicazioni costruttive sulla mia partecipazione ai Giochi Olimpici del ‘26 da parte delladopo che, dall'aprile scorso, ci sono state ammissioni, da parte ...

La ferita è aperta, la questione ben lontana dalla soluzione. Tra Arianna Fontana e la Federazione ghiaccio è sempre guerra aperta, scatenata dopo le medaglie di Pechino e mai chiusa, nonostante i ...Non arrivano buone notizie dall'ultimo post Instagram di Arianna Fontana, campionessa delloe due volte campionessa olimpica. I rapporti tra l'azzurra e la FISG sono da tempo molto tesi, e la questione è peggiorata decisamente dopo le Olimpiadi di Pechino 2022. A quasi un anno di ...

Lasciando immaginare scenari "mai presi in considerazione". La portabandiera azzurra a PyeongChang 2018, undici medaglie olimpiche nello short track, ha come obiettivo chiudere la carriera ai Giochi ...