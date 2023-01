Short track | Figc risponde a Fontana | “Le medaglie sono importanti | ma mai più del rispetto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Terremoto nel mondo dello. Dopo le dichiarazioni di Arianna, che nei propri profili social ha attaccato la Federazione lasciando trapelare la possibilità di lasciare l’Italia e gareggiare con gli Usa alle Olimpiadi di Milano-Cortina, è arrivata la risposta della Fisg. “Lee restano, ma non lo saranno mai più del, dell’educazione, della professionalità e della correttezza” si legge nella nota ufficiale. “La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio esprime stupore e rammarico per le gravi esternazioni espresse in data odierna da Ariannasui propri profili social. Dichiarazioni riportate, una volta di più, senza che ne fosse dato avviso e il cui contenuto per nulla giova alla ricerca di una ...