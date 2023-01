Short track | Arianna Fontana cambia nazionalità? “Promesse non mantenute dalla FISG | fiducia irrecuperabile”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ricorderete le aspre polemiche seguite alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 trae la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Tra la bi-campionessa olimpica dei 500 metri e la, invero, i rapporti sono tesi da tempo: bisogna risalire sino al 2014, ma si potrebbe andare anche oltre. Si pensava che, in vista dei Giochi casalinghi di Milano-Cortina 2026, si potesse quantomeno raggiungere una tregua che accontentasse tutti, magari con la mediazione determinante del presidente del CONI Giovanni Malagò. Ciò non solo non è avvenuto, ma pare si sia giunti addirittura al punto di non ritorno. In un post pubblicato sul proprio profilo Instagram,ha infatti lasciato trapelare l’ipotesi, neanche troppo velata, dire: ...

Possiamo davvero permetterci di perdere Arianna Fontana , campionessa italiana die portabandiera alle Olimpiadi di Pyongyang 2018 Giusto porsi questa domanda dopo aver letto l'ultimo post dell'atleta azzurra, che ammette come non sono stati fatti passi avanti nei suoi ...

SHORT TRACK - La campionessa azzurra è protagonista di un duro sfogo su Instagram: "Il mio percorso sarà completamente separato da quello che il direttore tecni ...