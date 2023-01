Short track | Arianna Fontana cambia nazionalità? “Fiducia nello staff tecnico e federale irrecuperabile”

... we continued our strongrecord of performance and expect to report revenues in the range of $... which are typically terminable by either party upon several months or otherwise relatively...Giornata conclusiva di gare per il programma dellosull'ovale di ghiaccio al Pala "Vuerich" di Pontebba con la distanza dei 1000 metri. Tra le donne si impone l'Ungheria con Dora Szigeti ...

Short Track, EYOF 2023: Sara Martinelli settima nei 1.000 metri FISG

Lo short track ha assegnato le prime medaglie di EYOF FISI FVG

EYOF 2023, i primi podi nello short track UdineToday

Picchiarelli ai Mondiali Junior di short track Il Torinese

Short Track, FISU Games: Davide Oss Chemper quindicesimo sui ... FISG

Ci saranno anche pattini sabaudi ai Mondiali Junior di short track, in programma a Dresda, in Germania, da venerdì 27 a domenica 29 gennaio. Tra i convocati azzurri spicca infatti il nome di Alessandr ...Finale Ligure. L’Union Cycliste Internationale (UCI) e Warner Bros. Discovery (WBD) hanno da pochi giorni ufficializzato le nuove UCI Mountain Bike World Series, che includeranno la UCI Mountain Bike ...