Short track | Andrea Abodi | “Sono in contatto con Arianna Fontana | farò di tutto affinché non lasci l’Italia”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le polemiche trae la FISG, esplose in occasione degli ultimi Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022,tornate d’attualità quest’oggi dopo un nuovo botta e risposta tra la fuoriclasse valtellinese delloe la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. “La mia fiducia nello staff tecnico e federale è irrecuperabile. Ho davanti a me decisioni importanti da prendere e tutte le cartesul tavolo, anche quelle che pensavo non avrei mai preso in considerazione“, le dichiarazioni più allarmanti da parte dell’atleta azzurra nel suo post sui social. Poche ore più tardi è arrivata la durissima replica diGios e della federazione, in cuiemersi dei dettagli importanti anche sul fronte economico: “La FISG si è ...