Davanti c'èlei: dopo il successo di ieri Mikaelaè in testa alla prima manche del gigante di Plan de Corones. Dopo aver stabilito il nuovo record di vittorie di Coppa nello sci femminile (83), ...... poi Marta Bassino , che riscatta la gara di ieri ed è a 14 centesimi dalla svedese, Raghnild Mowinckel (a 7 centesimi dall'azzurra) e Federica Brignone , quinta a 90 centesimi da. Qui i ...

Mikaela Shiffrin, la più grande sciatrice di sempre: supera i successi di Vonn, batterà anche il record di… Il Fatto Quotidiano

Shiffrin sempre gigante, guida la prima manche a Plan de Corones. Bassino terza La Gazzetta dello Sport

Mikaela Shiffrin nella storia: è la sciatrice con più vittorie di sempre Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

«La caduta di Sofia Lei è così Shiffrin la migliore di sempre» La Gazzetta di Mantova

Sci alpino, vince sempre Mikaela Shiffrin: tris a Semmering con lo slalom. Doppietta americana, seconda Paula Moltzan OA Sport

– Si chiude la tappa di Coppa del Mondo di Kronplatz con il secondo slalom gigante in programma mercoledì 25 gennaio. Sfatato il tabù Vonn, Mikaela Shiffrin vola sempre più in alto verso… Leggi ...– Si chiude la tappa di Coppa del Mondo di Kronplatz con il secondo slalom gigante in programma mercoledì 25 gennaio. Sfatato il tabù Vonn, Mikaela Shiffrin vola sempre più in alto verso… Leggi ...