Shakira e «l’inno delle cornute» che spopola su YouTube

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) È il più mastodontico dramma social che si ricordi. Le borsette e i Rolex (sempre protagonisti) di Ilary e Totti al confronto sono robetta. Qui abbiamo il rancore, la vendetta. Un film di Tarantino, dove la protagonista ècontro Gerard Piqué: 12 anni insieme e due figli. Galeotta fu la marmellata. Che diminuiva a vista d’occhio nel frigo. E l’ex campione del Barcellona non se ne nutre. È stato allora che lei ha iniziato ad avere qualche dubbio. Un po’ come quando Fantozzi trova sfilatini ovunque, nascosti dalla Pina innamorata del panettiere Abatantuono. Così è venuta a galla la tresca con la modella ventitreenne Clara Chia Marti. Che, cosa gravissima, avrebbe anche indossato i suoi vestiti. Come disse la regina Maria Stuarda: «Basta lacrime, è ora di pensare alla vendetta». Con una diabolica «revenge song» crocifigge il povero El Piquetón, così ribattezzato ...