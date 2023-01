Sgominata banda di usurai tra Ostia e Fiumicino | 4 strozzini in manette

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione all’ordinanza con la quale il G.I.P. del locale Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di quattro soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata all’usura, estorsione e abusiva attività finanziaria. Il provvedimento è stato adottato all’esito mirate investigazioni svolte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, che hanno consentito di delineare l’operatività di un sodalizio criminale dedito alla concessione di prestitinei confronti di persone in difficoltà. Dalle attività delle Fiamme Gialle è emerso che gli indagati avrebbero concesso credito ad almeno 10 persone, tra cui anche imprenditori, facendosi, da un lato, dare o promettere ...

Da qualche giorno sono stati intensificati i controlli su piazza Vittorio e in particolare lungo la balconata che si affaccia sulla passeggiata dei Murazzi del Po. Le indagini per individuare i ...Contestualmente, alla misura cautelare personale è stata data esecuzione anche ad un decreto di perquisizione , disposto nei confronti di 7 persone , ritenute contigue agli indagati. Il provvedimento ...

Cuneo, sgominata banda specializzata in furti e truffe ad anziani La Repubblica

Sgominata una banda specializzata nei furti in abitazione e ai danni di anziani IdeaWebTv

Droga: sgominata banda spacciatori nel Cagliaritano Agenzia ANSA

Sgominata banda di NoVax che imbrattavano i muri con scritte e ... Metro

Sgominata banda di ladri cubani dopo un inseguimento della polizia lagazzettadiviareggio.it

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...All’alba di oggi, nelle Province di Cuneo e Torino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cuneo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari emessa dal ...