Sfatiamo il mito del criminale vincente | solo così si darà un’opportunità ai figli di famiglie colluse

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ma che vita di mer*a! Questa esclamazione viene spontanea quando, dopo la cattura, viene analizzata l’esistenza che hanno condotto questi grandi latitanti di mafia. I cosiddetti capi dei capi non vivevano in sontuose ville, circondati da stuoli di affettuosi familiari e ossequiose guardie del corpo, come la saga de “Il padrino” aveva prospettato, ma nel caso di Riina e Provenzano in tuguri e, per quanto riguarda Messina Denaro, in anonimi appartamenti. Non facevano una vita con feste, vacanze su barche di lusso, ma più modestamente dovevano accontentarsi di qualche cena costosa. Insomma tutto quello che rappresenta il desiderio di un ipotetico– e cioè denaro facile per vivere “alla grande” – era loro precluso. Forse imperava il senso del potere che deriva dal poter ordinare l’uccisione di qualcuno e il “rispetto pauroso” delle altre persone, ma questo ...