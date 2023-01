Settore Giovanile | gli impegni del fine settimana | la Primavera affronta lo Spezia | derby per l’Under 17

Leggi su seriea24

Sarà impegnata sul campo dellalarossa verde: con i liguri si giocherà sabato 28 gennaio alle ore 11.00.con il Perugia per17 di Ciccio Schenardi, domenica 29 gennaio al Terra Umbra, alle 15.00. Doppio impegno con il Napoli per le Under 15 e Under 16, entrambe all'Unicusano Training Center di via Sabotino, domenica 29 gennaio; i ragazzi di Daniel Schiavi scenderanno in campo alle 11.30 mentre quelli di Maurizio Caccavale alle 14.00. Gli Under 14 Pro, allenati da Alessandro Brunetti, giocheranno ad Ascoli, domenica 29 gennaio alle 14.30.