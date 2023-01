Sette anni fa la morte di Giulio Regeni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)fa veniva trovato morto, in Egitto, il ricercato friulano, prima arrestato dalle forze di sicurezza del Cairo, poi torturato per giorni e, infine, abbandonato sul ciglio di una strada. L’Egitto tace e protegge chi torturò e uccise. Ma Tajani crede ancora che sarà fatta giustizia con l’aiuto di Al Sisi Da allora i familiari dicercano la verità, ancora lontana nonostante la magistratura italiana abbia individuato chi arrestò e torturò il giovane ricercatore, arrivano fino a portarli a processo. Ma gli agenti dei Servizi egiziani incriminati non sono stati mai consegnati all’Italia. “Voglio confermare la mia vicinanza e quella del governo alla famigliache ha il diritto che si faccia luce su quello che ...