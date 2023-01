Sette anni dal rapimento di Regeni | Tajani | «Da Egitto impegno a eliminare ostacoli» Il Pd | «Il governo fa torto al dolore della famiglia»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) «Voglio confermare la mia vicinanza e quella delallache ha il diritto che si faccia luce su quello che è accaduto e ha diritto che i responsabili di quel orribile delitto vengano puniti». Esordisce così, Antonio, durante le interrogazioni a risposta immediata a Montecitorio. Il question time del ministro degli Esteri è tutto incentrato sul caso del ricercatore italiano, rapito esattamentefa in, per poi essere torturato e ucciso, e sul caso di Patrick Zaki. «Siamo convinti che con il Cairo sia opportuno mantenere comunicazioni e collaborazioni come fanno tutti i nostri principali alleati. Ma questa considerazione non farà venir meno l’di tutto ilnel continuare ad ...