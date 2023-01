Serve una Strategia di sicurezza nazionale L’audizione di Crosetto

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Intervenendo davanti alle commissioni riunite Difesa di Camera e Senato, il ministro della Difesa, Guido, ha illustrato le linee programmatiche di palazzo Baracchini per l’evoluzione dello strumento militare. L’attenzione è rivolta in particolare alle sfide che attendono il Paese nel prossimo futuro, con un contesto globale che impone un ripensamento dello strumento militare. Dopo il periodo caratterizzato dal principale uso delle Forze armate in missioni di pace, bisogna prendere atto del ritorno della conflittualità nello scacchiere globale. Per mettere in condizione i nostri uomini e donne in uniforme di affrontare queste sfide, la priorità è lo sviluppo di capacità e tecnologie, meglio se nazionali, da incentivare attraverso investimenti certi e sicuri.una ...

A tornare tra i dem potrebbe esserci anche Roberto Speranza , ex ministro della Salute che ha di recente incassato il via libera alla sua relazione pernuova adesione al PD. Insieme ai bersaniani,...Oramantenere l'equilibrio perché tra cinque giorni affrontiamogara difficile. Dobbiamo mantenere l'adrenalina di questa sera per le prossime sfide per trovare la continuità, l'aspetto che ...

Crosetto: 'Con gli aiuti a Kiev vanno ripristinate le scorte' Agenzia ANSA

Figc e plusvalenze, nel 2007 Abete ammetteva: "Serve una soluzione" Tuttosport

Meloni: «Sulle intercettazioni serve una riforma, ma no a scontri tra politica e magistratura» Corriere della Sera

Difesa, Crosetto: "Serve una revisione delle strutture di vertice" - Politica Agenzia ANSA

Laziomania: Sarri sancisce la fine del Piolismo, serve una chiamata al Milan Calciomercato.com

E l’Italia è in prima fila per incoraggiare una forte integrazione e cooperazione economica ... A causa della guerra si sono ridotti del 20% i flussi nel TurkStream, gasdotto che serve la Turchia e i ...Il Piano Mattei che la premier Giorgia Meloni ha annunciato fin dal suo insediamento per rilanciare le relazioni con il continente africano in tempi di necessità energetiche, in realtà non è una ...