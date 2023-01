Serie A | le designazioni arbitrali della 20ª giornata

L'Aia rende note learbitrali per la 20ª giornata diA : il big match Napoli - Roma va all'esperto Orsato , con Di Paolo al VAR. Giua per il Milan e Mariani per l' Inter , la Juventus va ad ...ROMA - Attraverso un comunicato l' AIA ha reso note learbitrali per la 20ª giornata del Campionato diA 2022/23 in programma nel prossimo weekend. Il match clou sarà Napoli - Roma di domenica sera. A dirigere la gara al Maradona ci ...

L'arbitro di Schio è stato designato per dirigere la gara di campionato tra Napoli e Roma allo stadio Diego Armando Maradona.