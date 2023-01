Serie A | giornata 20 | 5 difensori da non schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La gara dell’Olimpico tra Lazio e Milan ha chiuso il 19° turno di campionato. La partita, andata in scena soltanto ieri sera, ha sancito la fuga del Napoli a +12 sulla prima rivale, chiudendo, forse, le velleità di titolo da parte delle altre squadre. Il torneo, tuttavia, è ancora lungo e già da venerdì si ritorna in campo. Ecco perché, già oggi, vi indichiamo i 5diA da nonal. Come anticipato, il Napoli sta dominando laA di quest’anno, con prestazioni altisonanti e uno spettacolo sempre garantito. Nel prossimo turno, i partenopei affronteranno la Roma, in una partita che potrebbe dire di più sulle possibilità delle “altre” di rientrare in corsa per il titolo. Milan e Inter, infatti, potrebbero recuperare terreno, dovendosela vedere con Sassuolo e ...