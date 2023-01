Serie A | giornata 20 | 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio

Dopo la vittoria per 4 - 0 contro il Milan nel posticipo della 19ªdiA, l'esterno della Lazio, Adam Marusic, si gode il momento. Guarda ...da circoletto rosso sul calendario, quella di lunedì. Una delle tante, per la verità, in casa Juventus, la cui agenda è piuttosto fitta di impegni tra vicende di campo e di extra - campo. Per ...

Serie A, il calendario del prossimo turno: la 20^ giornata Sky Sport

Serie A oggi, il calendario delle partite della 19ª giornata: orari e ... Fanpage.it

Serie A, partite Sky e Dazn oggi: dove vedere in diretta tv e ... Money.it

Arbitri Serie A, le designazioni per la 20^ giornata Sky Sport

Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 20^ giornata Sky Sport

L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la ventiduesima giornata Serie B 2022/2023 in programma tra ...Il big match di giornata affidato al direttore di gara di Schio. Scelto il fischietto che dovrà dirigere la sfida tra i bianconeri e i brianzoli ...