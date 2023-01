Serie A | giornata 20 | 3 portieri da non schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Con la conclusione della19, si chiude anche il girone d’andata che mostra un quadro molto preciso: il Napoli primo a +12, la Juventus precipitata nella zona grigia della classifica. Non c’è però tempo di fare troppi conti, perché si lavora già per le prossime sfide. Di seguito, dunque, i 3da nonalper la giornta 20 diA, che vede un big match fondamentale. Si tratta di Napoli-Roma, tra chi vive il sogno e chi lotta per sognare. Agevole, sulla carta, la sfida dell’Inter contro la Cremonese, mentre per un Milan in crisi c’è un Sassuolo in difficoltà. Weekend che potrebbe rivelarsi da incubo per Sampdoria e Monza, contro l’Atalanta e la Juventus. Delicata anche la sfida in Puglia della Salernitana, ospite del Lecce.A, ...