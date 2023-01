Serie A | 8 squalificati nel prossimo turno

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono otto i calciatori che salteranno la 20esima giornata di campionato, fermati per undal Giudice Sportivo. Ecco l’elenco completo: Pickel (Cremonese), Henderson (Empoli), Parisi (Empoli), Barella (Inter), Skriniar (Inter), Bennacer (Milan), Celik (Roma), Dawidowicz (Verona). Tengono banco soprattutto le squalifiche in casa Milan e Inter: delicata quella di Bennacer, uno dei titolarissimi di Pioli e anche all’Olimpico ieri il meno disastroso dei rossoneri. Contro il Sassuolo domenica potrebbe rivedersi dal 1? minuto il recuperato Krunic al fianco di Tonali, restano valide però le alternative Pobega e Vranckx. Due squalifiche pesanti per l’Inter: Skriniar, dopo il rosso con l’Empoli verrà sostituito da D’Ambrosio in difesa, mentre a centrocampo al posto di Barella dovrebbe agire Asllani. Problemi anche per l’Empoli, due gli ...

