Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 19 giornate

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) LaA giunge ufficialmente al termine del girone d’andata, e con essa anche ladel torneo e il relativocon la stagione 2021-2022 sono ben definiti. In vetta si consolida ulteriormente la leadership del Napoli, che giunge al giro di boa con un imponente margine di 12 punti sul Milan (-4) secondo, frutto di 11 punti in più rispetto allo scorso anno. Gli ultimi tre di questi sono maturati in seguito allo 0-2 nel derby campano contro la Salernitana, che nonostante 7 punti in più non esce dalla crisi anche in seguito al dietrofront del presidente Danilo Iervolino sull’esonero del tecnico Davide Nicola. La compagine rossonera, dal canto proprio, cade rovinosamente a Roma contro la Lazio (+6), capace di imporsi con un sontuoso 4-0 e di agganciare il terzo posto. La zona Champions League infatti, nonostante la ...