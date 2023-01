Selvaggia Lucarelli e l’allattamento | “Se non ve la sentite e volete andare dal parrucchiere | va bene così”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Vaqualsiasi cosa vi aiuti anche a trovare il tempo per il, se vi va”.interviene nelle polemiche sule in un post difende la possibilità per le donne di scegliere se usare o meno il latte artificiale. “Riassunto della mia esperienza del: il bambino prende poco latte. Il bambino è pigro. Il bambino ha poca fame.le diminuisce il latte. Integri con il tiralatte. Se lui non si sveglia la notte lo svegli lei almeno per una poppata. Dopo 20 giorni circaho comprato il latte artificiale. Non ho più svegliato il bambino di notte per la poppata (ero fortunata perché non si svegliava mai prima delle 7/8) e tanti saluti, senza mai mezzo ripensamento”, ha scritto la giornalista su ...