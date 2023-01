Sei miliardi per Expo 2030 Gualtieri svela il piano investimenti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Perla Capitale ha pianificatoche superano i 5,8. Ma l'evento «non lascerà buchi in Bilancio» visto che la stima del valore generato è di 50e circa trecentomila nuovi posti di lavoro. Parola del sindaco, Roberto, che ieri ha accompagnato il segretario generale del Bie, Dimitri Kerkentzes, a visitare la Vela di Calatrava, luogo scelto come sede espositiva principale di. L'obiettivo è trasformare radicalmente l'area (1,59sono destinati a questo scopo) riconnettendola al centro grazie allo sforcamento della metro C fino a Tor Vergata e con un percorso ciclopedonale che, dai Fori, attraverserà il parco dell'Appia Antica portando direttamente ai padiglioni. Esattamente l'itinerario che ieri ...