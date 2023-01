Segnalati problemi Eolo il 25 gennaio | down e rete che non funziona

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Periodo delicato quello che stiamo vivendo in Italia per quanto riguarda i disservizi generati da brand famosi, stando a quanto riscontrato oggi oggi 25coi. Una situazione delicata, visto che in tanti a partire dalle 12 di questa mattina parlano di un blocco totale del servizio, anche se la vicenda è in costante aggiornamento. Va detto che da tempo non veniva a galla un malmento con il marchio in questione, se pensiamo che il nostro ultimo articolo a tema risalga a poco più di un anno fa. Aumentano le segnalazioni suiil 25: cosa sappiamo suche nonNon è un caso che anche sui canali social ufficiali si trovino commenti del genere: “Tutto ...