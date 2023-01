Se fossi un elettore di destra sarei in imbarazzo di fronte a queste contraddizioni ideologiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) di Raffaele Garbellano Sulla crisi di identità della sinistra ormai si è detto tanto. Il tema è stato affrontato in tutte le sue forme. Abbiamo sentito poco invece sulla crisi di identità che investe la, ma che non emerge abbastanza per maggiore pragmatismo dei suoi leader, misto a pressappochismo, e forse per un elettorato mediamente meno esigente sul piano ideologico. Ledella compagine disono molto forti e insistono sia sul piano teorico che su quello pratico. In teoria nella coalizione di governo convivono forzosamente un partito liberale (ex) di massa (Forza Italia), uno federalista e liberista sul piano economico (Lega) e uno nazionalista e neo-conservatore che viene dallasociale (Fratelli d’Italia). È evidente che tutteistanze siano incompatibili ...