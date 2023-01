... il 5 settembre del 1938, un regio decreto firmato dalBottai fece dell'Italia la prima ... La volontà di costruire unafascista, in stretta collaborazione (i Patti Lateranensi sono del ...... alla presenza del presidente della Coldiretti Ettore Prandini e delper la Famiglia, la ... magari per portarli ae seguirli anche una vola tornati a casa. Una possibilità che dà ...

Valditara cerca soldi per la scuola: incontrerò il ministro del Mef Giorgetti. Il precedente infausto della tassa su ... Tecnica della Scuola

Se lo studente spara al docente sbaglia senza se e ma, Valditara contro Littizzetto. Perché il ministro stavolta ha ragione Tecnica della Scuola

Scuola, il ministro Valditara: "Nuove risorse dai privati" la Repubblica

Scuola: convegno con il ministro Valditara, in contemporanea la protesta degli studenti LatinaToday

Spari in classe all'istituto Viola, il ministro incontra la preside: «Patto scuola-genitori» ilgazzettino.it

"È sempre la solita storia - spiega La Porta spiega a ilGiornale.it - luoghi terzi come scuole ed università usati invece a proprio uso e consumo come sedi distaccate della sinistra per eventi e ...che deve necessariamente partire dall’ascolto di chi la scuola la vive ogni giorno, un ascolto interessato, a differenza di quello strumentale che il Ministro Valditara ha dimostrato in questi mesi”.