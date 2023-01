Sciopero dei benzinai | in Bergamasca adesione al 50% | hinterland e bassa le zone più colpite

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Bergamo.media del 50%, con punte che arrivano anche all’80% man mano che si scende nella, mentre cala la percentuale nelle Valli. Sono questi i numeri chiave delloindetto dai, iniziato nella serata di martedì (24 gennaio) alle 22 e che si estenderà fino a giovedì allo stesso orario, per un totale di 48 ore di chiusura. Meno colpita la zona della città, anche complice la presenza di un maggior numero di pompe bianche e di impianti ghost senza gestore, oltre che di stazioni di servizio della grande distribuzione che hanno scelto di non aderire. La percentuale aumenta invece in maniera esponenziale muovendosi verso la pianura. I principali disagi e le code ai distributori si sono manifestate soprattutto nella giornata di martedì, durante la quale alcune pompe, specie sulla ...

Già si sono palesati grossi problemi nella gestione della vicenda delle accise sui carburanti che ha irritato molto gli italiani con lobenzinai ancora in corso. Ha irritato per via di ...E' dell'80 - 90% l'adesione allobenzinai sulla rete stradalegestori diretti e qualche pompa bianca, pari a 12 - 13mila impianti sugli 22mila totali. Lo si apprende da fonti Faib (Federazione Autonoma Italiana ...

Sciopero dei benzinai in corso, le sigle sono divise sulla durata - Attualità Agenzia ANSA

Sciopero benzinai, l'elenco degli impianti aperti - Sotto la Lente Agenzia ANSA

Sciopero dei benzinai, Marcello Sorgi: "La gaffe sugli speculatori è stata sicuramente tre quarti del risentimento dei ... La7

I benzinai aperti a Roma durante lo sciopero di oggi 25 gennaio 2023 RomaToday

Sciopero dei benzinai, vertice delle sigle per valutare se ridurre la durata Il Fatto Quotidiano

L’Aquila. Riunione, questa mattina a Roma, dei dirigenti delle tre sigle che rappresentano i gestori dei carburanti, in sciopero da ieri sera per protestare contro le misure del decreto legge sulla ...Faib Confesercenti ha dimezzato la durata dello sciopero, non le altre sigle. I gestori protestano: "Campagna diffamatoria contro di noi" ...