Sciopero benzinai | Torto M5S | “Meloni è l’unica colpevole”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Arriva il primocontro il governo. Daniela, capogruppo M5S in commissione Bilancio della Camera, cosa ne pensa? “Il Governo ha prima commesso un catastrofico errore di politica economica, non confermando il taglio delle accise, poi ha scriteriatamente accusato idi speculazione, tentando ancora ieri in extremis di convincere le sigle a far rientrare lo. Purtroppo la colpa delloè unicamente del Governo, che ha criminalizzato un settore per provare ad annacquare la unica e vera ragione dell’aumento del prezzo della benzina: la mancata conferma dello sconto sulle accise”. Di chi sono allora le responsabilità del caro-carburanti? “Il caro-carburanti corrisponde aritmeticamente alla mancata conferma dello sconto sulle accise. Che sarebbe stato importante non solo ...

- Da ieri sera è in corso lodei. I sindacati sono nuovamente convocati per trattare e anticipare la fine dopo che ieri è fallito il tentativo in extremis del governo che aveva proposto sanzioni meno dure in ...E' pari all'80 - 90% l'adesione allodei, al netto delle precettazioni e qualche pompa bianca. Lo riferiscono fonti Faib. Si tratta di circa 12 - 13mila punti sui 22mila circa gestori indipendenti delle tre sigle che ...

