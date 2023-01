Sciopero benzinai | revocato il secondo giorno Riaprono distributori e self service

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dalle 19 del 25 gennaio gli impianti di carburante tornano attivi. Oltre il 90% l'adesione allonel fiorentino. In rialzo i prezzi dei ...

ROMA " Lodeisi ferma ad oggi, ridotto da due giorni a uno. La decisione è arrivata dopo l'incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy con le tre organizzazioni dei, Faib,...Lodeispaventa gli automobilisti. Ma diverse stazioni hanno deciso di restare aperte 'Prendiamo 4 centesimi al litro. Se voglio avere il piatto in tavola ogni sera, devo lavorare per ..

Sciopero dei benzinai in corso, le sigle sono divise sulla durata - Attualità Agenzia ANSA

Sciopero benzinai, dopo Faib anche Fegica e Figisc revocano seconda giornata di stop. LIVE Sky Tg24

Benzinai, lo sciopero si riduce. Revocato il secondo giorno di protesta La Gazzetta dello Sport

Sciopero benzinai, revocato il secondo giorno di stop: distributori operativi, l'annuncio dei sindacati Virgilio Notizie

Benzinai, revocato il secondo giorno di sciopero la Repubblica

Sono da poco passate le 9 quando a San Basilio un paio di macchine sono in fila a un distributore di benzina. Stefania abbassa un finestrino, sa che è in ritardo per andare a lavorare ma è… Leggi ...ROMA – Allarme rientrato. Lo sciopero dei benzinai si ferma alla giornata di oggi. Ad annunciarlo i sindacati Fegica e Figisc Confcommercio che hanno revocato la seconda giornata di sciopero. “A favor ...