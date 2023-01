Sciopero benzinai in corso ma i sindacati si dividono sulla durata

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Al via dalle 19 di ieri sera lodei, confermato nonostante il pressing del governo. Tuttavia dopo l’incontro di ieri con il ministro Urso che fino all’ultimo ha tentato la mediazione, una delle sigle sindacali, la Faib Confesercenti, ha deciso di ridurre la protesta a un giorno, Fegica Figisc e Anisa invece hanno confermato la protesta di 48 ore fino alle 19 di giovedì 26 gennaio: “Troppo poco e troppo tardi per revocare lo. Il tentativo in extremis fatto dal Ministro Urso, peraltro apprezzato, non riesce ad intervenire con la necessaria concretezza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

TORINO. Tra proteste, tensioni, malumori e code nelle aree di servizio è scattato lodei. Oggi e domani ad incrociare le braccia saranno i gestori di 1.783 impianti sparsi in tutto il Piemonte e una loro delegazione, stamattina alle 10, si ritroverà in piazza ...È scattato ieri sera, alle 19 sulla rete ordinaria e alle 22 sulle autostrade, lodei. Fallito il tentativo in extremis del ministro Urso di trovare un'intesa, ma il fronte degli esercenti si divide, con la Faib che riduce a un solo giorno la mobilitazione. Questa ...

Sciopero benzinai, l'elenco degli impianti aperti - Sotto la Lente Agenzia ANSA

Benzinai, Faib decide per lo sciopero di un solo giorno | Fegica e Figisc/Anisa confermano lo stop di 48 ore TGCOM

Sciopero benzinai, a Roma tutti in coda per il pieno. Aperte 100 pompe: quali sono e dove si trovano ilmessaggero.it

Scattato lo sciopero dei benzinai, sigle divise sulla durata - Attualità Agenzia ANSA

Benzina, gestori convocati al ministero: Faib riduce lo sciopero a 24 ore Corriere della Sera

A poche ore dall’inizio dello sciopero dei benzinai, previsto dalle ore 19 di questa sera e per 48 ore, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per le ore 15 nella sua sede i gesto ...Il declino del tasso di gradimento del governo Meloni non esiste nei dati, che parlano di un'approvazione del 51 per cento.