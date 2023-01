Sciopero benzinai | Conte a La7 | “Meloni si sta rimangiando tutte le promesse Ora firmerà il Mes e perderà definitivamente la faccia”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “dei? Sta succedendo che ledella campagna elettorale non funzionano. Il governosta tradendo il suo stesso elettorato e quei blocchi sociali e produttivi a cui guardava con particolare attenzione. E chiaramente si sta creando una situazione esplosiva“. Così, a Dimartedì (La7), il leader del M5s Giuseppestronca l’operato del governo, elencandonele falle susseguitesi nei primi 3 mesi. “Hanno impostato una manovra economica recessiva – spiega– Hanno stanziato finanziamenti solo per 3 mesi, quando invece una manovra economica deve valere per tutto l’anno. Quindi, si sono messi nella condizione di abbracciare l’austerità, nonostante avessero detto che con loro sarebbe finita la pacchia in ...

'Lodei- prosegue Berlusconi al Corriere - è sbagliato perché penalizza i cittadini incolpevoli . Però va detto che isono stati ingiustamente indicati come speculatori ...E' partito nella serata di ieri lodi 48 ore consecutive degli impianti di distribuzione di carburante. La protesta, indetta dalle organizzazioni sindacali deiterminerà, per ciò che riguarda la rete ordinaria, alle ...

Sciopero benzinai, l'elenco degli impianti aperti - Sotto la Lente Agenzia ANSA

Sciopero benzinai: Faib riduce la serrata a un solo giorno, Fegica e Figisc/Anisa confermano 48 ore RaiNews

Sciopero dei benzinai, ecco i distributori aperti in Puglia tra il 25 e 26 gennaio La Repubblica

Sciopero dei benzinai in corso, le sigle sono divise sulla durata - Attualità Agenzia ANSA

Benzina, gestori convocati al ministero: Faib riduce lo sciopero a 24 ore Corriere della Sera

Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro per discutere circa lo sciopero dei benzinai che in queste ore rischia di bloccare l’Italia. «Col Governo c’è una trattativa sul nulla, non siamo soddisfatti – ...Il caso I sindacati si dividono: nuovo vertice a Roma per ridurre a 24 ore. Ieri code e in qualche caso verde esaurita. Serrata scattata alle 19: aperti solo i distributori “precettati”, pompe bianche ...