Sciopero benzinai | Bonelli | Io sono sereno non possiedo un' auto dal 2008

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma 25 Gennaio 2023 "Come fa a venire a lavoro quando c'è lo? Io questo problema l'ho risolto nelquando ho scelto di non possedere più un, da questo punto di vista. Ma ...

Roma 25 Gennaio 2023 "Come fa a venire a lavoro quando c'è loIo questo problema l'ho risolto nel 2008 quando ho scelto di non possedere più un auto, da questo punto di vista sono sereno. Ma il problema è che a Roma non si sa quando si arriva" Così ..., la revoca di Fegica e Figisc La chiusura dei distributori, secondo i dati diffusi dalle tre organizzazioni - anche la Faib Confesercenti - ha visto un'adesione dell'80 - 90% al ...

Sciopero dei benzinai in corso, le sigle sono divise sulla durata - Attualità Agenzia ANSA

Benzinai, revocato il secondo giorno di sciopero la Repubblica

Revocato lo sciopero dei benzinai - Attualità Agenzia ANSA

Carburanti, i benzinai sospendono il secondo giorno di sciopero TGCOM

Sciopero benzinai, dopo Faib anche Fegica e Figisc revocano seconda giornata di stop. LIVE Sky Tg24

Fegica e Figisc Confcommercio hanno revocato la seconda giornata di sciopero. La decisione "a favore degli automobilisti non certo del governo". Distributori già aperti da mercoledì sera ...Mentre è in corso, dalle ore 19 del 24 gennaio, la parziale serrata delle pompe di benzina, oggi nuova convocazione - al ministero delle Imprese e del Made in Italy - dei gestori… Leggi ...