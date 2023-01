Sci | Mondiali paralimpici | Mazzel trionfa anche in discesa | è il 3° oro iridato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - Campionatidi sci alpino paralimpico ancora nel segno di Chiarae della sua guida Fabrizio Casal. Oggi, sulle nevi catalane di Espot, la coppia trentina ha conquistato la terza medaglia d'oro in altrettante gare disputate nella categoria Vision Impaired femminile. Dopo i successi in Super G e Combinata,e Casal hanno dominatolalibera,ndo con il tempo di 53.91. Alla festa azzurra hanno partecipatoMartina Vozza e la sua guida Ylenia Sabidussi. Le atlete friulane hanno bissato l'argento vinto in Super G conquistando il secondo gradino del podionellalibera (55.04). Terzo posto per le slovacche Alexandra Rexova ed Eva Trajcikova ...