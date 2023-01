Sci | bis di Shiffrin a Kronplatz | Stenmark a meno due Delusione azzurra - Sport - Altri Sport - quotidiano net

L'americana vince anche il gigantedi Plan de Corones e sale a 84 vittorie in carriera. Delusione per Brignone e ...Marta Bassino è in terza posizione al termine della manche che ha aperto il gigantedi Kronplatz , recupero di quello cancellato a Spindleruv Mlyn. Ottima la prova della cuneese, al via con il pettorale 1 così come nella gara di 24 ore prima. Marta, solo decima nella prova di ...

La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto in 2.03.28 anche il secondo gigante di cdm di Plan de Corones marcando cosi' il suo nuovo record di 84 vittorie. Quello di 86 successi dello svedese Ingemar ...SCI ALPINO - Ennesima dimostrazione di supremazia di Mikaela Shiffrin: bis in gigante sull'Erta e 84ª vittoria in carriera, un altro passo verso il primato di s ...