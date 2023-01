Sci alpino | Mikaela Shiffrin | “I miei migliori giganti della carriera | oggi ero abbastanza stanca”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)è in uno stato di forma impressionante. In quel di Kronplatz due su due per il fenomeno statunitense che raggiunge quota 84 successi innella Coppa del Mondo di scial femminile, ad un passo dal record assoluto di Stenmark. Le parole dopo la garastatunitense: “eroe non sono nel momento migliore del mese, quindi sonoe voglio solo dormire. A fine giornata sono due discese che durano un minuto, quindi hai sempre l’energia per farle”. I progressi in gigante: “Penso che tra la seconda gara a Kranjska Gora e queste due gare di ieri e, sono iche abbia mai fatto”. La felicità di correre in gigante: ...