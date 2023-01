Sci alpino | Gross miglior italiano nella night race | “Dobbiamo essere più efficaci”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Bisognava solo cercare di sciare e tirare le curve. Sono riuscito ad esprimere la mia sciataprima parte, poi invece ho faticato nel finale.riuscire adpiù, ci stiamo lavorando e penso che i risultati si vedranno”. Lo ha detto Stefanocol ventesimo posto, dopo lo slalom maschile della tappa di Coppa del Mondo di scia Schladming 2023. Delusi Tommaso Sala e Alex Vinatzer. “Sono partito per fare il podio e l’errore è dietro l’angolo – ha detto Sala -. Era un anno e mezzo che non sbagliavo e poteva capitare. Sono comunque fiero dell’attegiamento che ho avuto in gara e ci riproveremo la prossima volta”. “Gara negativa – aggiunge Vinatzer – però stiamo lavorando e anche in una sola gara si può ...

Ancora grandi soddisfazioni per Giacomo Bertagnolli e la sua guida, il bresciano Andrea Ravelli , ai campionati mondiali diparalimpico che si stanno tenendo in Spagna, a Espot. Dopo la medaglia di bronzo conquistata lunedì nel superG Vision Impaired maschile con il crono di 57''94, la coppia azzurra ha ottenuto ...Il video con gli highlights dello slalom maschile della tappa di Coppa del Mondo dia Schladming 2023. Gara spettacolare in notturna sulla pista austriaca, trionfa il francese Noel, Kristoffersen sbaglia nella seconda manche ed è fuori dalla top - 10. Male gli azzurri: ...

Sci alpino, Clement Noel vince in rimonta lo slalom di Schladming! Gross 20°, out Sala e Vinatzer OA Sport

Sci alpino, Vinatzer: "Ci provo in tutti i modi, le cose vanno bene in allenamento", Sala: "L'errore ci sta" Eurosport IT

Rulfi: "Goggia in vacanza a Dubai Non era necessario, però..." La Gazzetta dello Sport

LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2023 in DIRETTA: Noel ritrova la vittoria! Zenhaeusern e Braathen sul podio. Disastro azzurro, Gross 20mo OA Sport

Un martedì storico, cosi si può dire, per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023. Mikaela Shiffrin raggiunge la tanto attesa quota 83 vittorie in carriera e diventa la Regina di tutti i tempi del Circo ...Amarezza per i risultati nella squadra italiana, ma fiducia perché in allenamento le cose funzionano e prima o poi si vedrà anche in gara.