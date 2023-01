Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2022 2023 | classifica generale aggiornata dopo gigante Schladming

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) the ad id=”445341? Ladideldi scilo slalomdi. Prima vittoria nella specialità per lo svizzero Loic Meillard, davanti al connazionale Gino Caviezel e all’austriaco Marco Schwarz. Ottimo quattordicesimo posto per Hannes Zingerle, che ottiene il terzo tempo di manche, mentre l’altro italiano Giovanni Borsotti è diciottesimo all’arrivo. LA CRONACA DELLA GARA LAILDI1. Marco Odermatt (Sui) 1186 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 993 3. Henrik Kristoffersen (Aut) ...

L'uomo stava compiendo un'escursione con glisul Monte Elmo quando una valanga si è staccata e lo ha travolto. Inutili i soccorsi portati sul posto dagli operatori del Soccorso, che lo ...Federica Brignone o Sofia Goggia Impossibile scegliere. Non lo ha fatto neppure la Federazione italiana sport invernali al momento di stabilire chi fosse stato l'atleta dell'anno per la passata ...

Hannes Zingerle cade all'ultima porta e travolge lo striscione finale, ma taglia il traguardo (ed è davanti!) Eurosport IT

LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2023 in DIRETTA: doppietta Svizzera con Meillard e Caviezel, gran rimonta di Schwarz. Zingerle in top 15 OA Sport

Coppa del Mondo, gigante maschile Schladming LIVE: Odermatt grande assente, chi vincerà in notturna sulla Planai Eurosport IT

Sci alpino, Loic Meillard domina la prima manche del gigante di Schladming. Azzurri molto distanti OA Sport

La prima volta in gigante di Loic Meillard. Lo svizzero trionfa nell’atipica gara notturna di Schladming, cogliendo quello che è il suo secondo successo della carriera in Coppa del Mondo, visto che in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 PRIMA VITTORIA IN CARRIERA IN GIGANTE PER LOIC MEILLARD! Doppietta con Gino Caviezel: 59 centesimi di vantaggio! Terzo Schwarz dalla quattordicesima pos ...