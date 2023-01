Sci alpino | Brignone ottava a Kronplatz | “Troppi errori nella seconda manche | ero stanca”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Federicaha commentato a caldo l’ottavo posto nel secondo gigante di, che non la soddisfa particolarmente: “Dopo tante gare in Italia, oggi ero un po’ scarica di energie e ho realizzato di essere un po’. Ho fatto del mio meglio, maglicommessi sono stati“. La 32enne ha poi aggiunto: “La pista era bellissima, ma non mi sono addatata bene. Per i miei gusti era un po’ stretta“. Delusione anche per Marta Bassino, che ha vanificando un’ottima primainforcando: “Purtroppo oggi è andata male, ma resto positiva tenendomi stretta ciò che di buono sono riuscita a esprimere. Inforcata? Ho preso una bella botta“. SportFace.

