Scholz ha deciso | ' Via libera ai Leopard2 per Kiev | ma non invieremo mai né caccia né soldati'

E lo ripeto anche qui", ha risposto. Il cancelliere ha ribadito il no anche alla "no fly zone" citando la posizione americana a riguardo: "Non lo faremo. E questa decisione non è cambiata e ...Dopo mesi di resistenze, gli Stati Uniti hannodi inviare i loro moderni carri armati M1 Abrams in Ucraina. Tuttavia, a causa del loro ... In quell'occasione, il cancelliere tedesco Olafha ...

Il cancelliere tedesco Scholz: “Sì alla fornitura dei carri armati Leopard 2 a Kiev” – video Agenzia Nova

Il cancelliere tedesco ha annunciato l'invio di 14 tank all'Ucraina – Der Spiegel: «Saranno 80 i Leopard che Kiev riceverà dai paesi UE» – Per l'ambasciatore in USA «gli americani stanno alzando l''as ...Stiamo agendo in stretto coordinamento internazionale», ha detto il cancelliere Olaf Scholz. L’obiettivo è assemblare rapidamente due battaglioni. La Germania e la Nato non invieranno caccia né ...