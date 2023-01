Schifani incontra i rettori siciliani | «Avviato percorso di collaborazione»

"Con l'incontro di oggi abbiamo avviato coi rettori un confronto che renderemo periodico " dice il presidente" Il mio governo intende trovare soluzioni alle problematiche del mondo ...: 'Maggiore attenzione ai percorsi sanitari' 'Con l'incontro di oggi abbiamo avviato coi rettori un confronto che renderemo periodico " dice il presidente" Il mio governo intende ...

Università, Schifani incontra i rettori siciliani: «Avviato percorso di ... Regione Sicilia

Schifani incontra il generale Lorusso della Guardia di Finanza Messina Oggi

Palermo. Palazzo d'Orléans, Schifani incontra il comandante della ... Libertà Sicilia

Rdc, Schifani incontra manifestanti: «Doveroso ascoltare le loro ... Regione Sicilia

Scandalo mostra Cannes, Schifani incontra La Russa, Scarpinato resta ma potrebbe cambiare delega BlogSicilia.it

Primo incontro tra il presidente della Regione, Renato Schifani, e i quattro rettori delle università siciliane Salvatore Cuzzocrea (Messina e presidente ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...