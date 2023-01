Scaloni incorona Messi | «Mai visto qualcosa di simile in altri calciatori»

Leggi su calcionews24

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, esalta Lionel Messi a un mese dal successo nel Mondiale: le sue parole Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, ha così esaltato Lionel Messi nella sua intervista a Movistar. LE PAROLE – «Quando è arrivato in Nazionale avevamo giocato 8 o 10 partite con lui. Quando è arrivato ha già iniziato a parlare nello spogliatoio, sembrava a suo agio. È un leader del calcio, si vede, quando parla dice le parole giuste. E quello che trasmette ai suoi compagni di squadra non l'ho mai visto, non solo in un calciatore, in nessuno. È difficile, lo posso assicurare: la gente dovrebbe sperimentare quello che trasmette quando parla. Come lo guardano i suoi compagni, con quanta ammirazione. È una cosa molto difficile da spiegare».