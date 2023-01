SBK test Jerez | Petrucci | ' Oggi è come se il tempo si fosse fermato'

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Era l'uomo probabilmente più atteso di questa prima giornata di, e " cronometro alla mano " non ha deluso le aspettative. Danilodavail via ad un nuovo capitolo della sua ...

Era l'uomo probabilmente più atteso di questa prima giornata dia Jerez , e " cronometro alla mano " non ha deluso le aspettative. Danilo Petrucci dava oggi il via ad un nuovo capitolo della sua carriera, in quel paddock Superbike che lo ha prima lanciato ed ...Michael Ruben Rinaldi ha completato il mercoledì di Jerez, giornata di. Il quarto classificato 2022 si palesa piuttosto soddisfatto del lavoro fatto nel garage e tra i cordoli: " E' andata bene, sono contento - sottolinea - perché il mio feeling con la moto si ...

SBK | A Jerez i primi test 2023: occhi su Bautista e su Petrucci Motorsport.com - IT

Superbike 2023, primo test a Jerez: tutti i team e i piloti presenti Corse di Moto

SBK, Razgatlioglu mette la firma sulla prima giornata di test a Jerez GPOne.com

Superbike, test di Jerez: risultati, tempi e FOTO della prima giornata Sky Sport

SBK 2023. Test di Jerez: a metà giornata Toprak Razgatlioglu precede Alvaro Bautista e Rinaldi [VIDEO e GALLERY] Moto.it

Ottimo inizio per Danilo: "Mi è sembrato di tornare ai tempi della MotoGP. Finalmente niente più chattering: sono tornato a guidare con le gomme rotonde" ...SBK Test Jerez – La prima giornata di test sul circuito di Jerez si è chiusa con il miglio tempo di Toprak Razgatlioglu seguito dal campione del mondo in carica, Alvaro Bautista bene anche il rookie ...