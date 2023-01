Sanremo 2023 | svelati i duetti della quarta serata del festival?

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ladeldisarà dedicata ai, ecco chi potremo vedere sul palco dell'Ariston A pochi giorni dall'inizio diè arrivata una gustosa indiscrezione sulla, quella dedicata ai. Secondo Il Giornale sul palco dell'Ariston, al fianco dei 28 cantanti in gara, vedremo artisti del calibro di Edoardo Bennato, Le Vibrazioni, Alex Britti e Fedez. In base alll'articolo pubblicato da Paolo Giordano sul Giornale, atornerà Fedez. Il rapper milanese, impegnato alla Kermesse anche con il suo podcast Mucchio Selvaggio, affiancherà venerdì 10 febbraio gli Articolo 31 di J-Ax. Il duetto segnerebbe la pace definitiva tra i due artisti dopo le ...

A circa due settimane dall'inizio del Festival di Sanremo Amadeus ancora non ha voluto svelare i nomi degli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston insieme agli altri 28 big in occasione della tanto attesa serata delle cover, in programma... Trent'anni dopo l'esordio, Laura Pausini annuncia il tour mondiale per celebrare con una grande festa di eventi i suoi più grandi successi. L'artista lanciata da Sanremo nel 1993 con l'intramontabile La solitudine, infatti, ha comunicato le prime due date di anteprima della sua nuova tournée che la vedrà protagonista quest'anno in ogni angolo del mondo.

Mr. Rain si presenta a Sanremo con 'Supereroi', una canzone autoprodotta e scritta con Federica Abbate e Lorenzo Vizzini, portando sul palco dell'Ariston... La campagna Europe for peace lancia l'appello affinchè salti la possibile partecipazione di Zelensky al Festival di Saremo: "È un'operazione di marketing e gli italiani vogiono la pace"