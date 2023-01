SANREMO 2023 | SVELATA LA SFAVILLANTE SCENOGRAFIA DEL FESTIVAL FIRMATA CASTELLI

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) In anteprima a Viva Rai2 dall’amico Fiorello, Amadeus ha svelato ai telespettatori ladeldi. Una firma prestigiosa ovvero Gaetano e Maria Chiara, elegante e una enorme cupola che lascia senza fiato. Per vederla in tutta la sua magnificenza e giochi di luce l’appuntamento è su Rai1 da martedì 7 a sabato 11 febbraio, come sempre in diretta dal Teatro Ariston. In esclusiva per #VivaRai2 ? FUORI ORA ladi #! ? pic.twitter.com/7H9UrYRClM — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) January 24,