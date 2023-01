Sanremo 2023 | spoilerati i duetti | Fedez-Articolo 31 e Cuccarini-Olly

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – In attesa che Amadeus annunci definitivamente gli ospiti nella serata dei, ‘Il Giornale’ spoilera diversi nomi eclatanti che dovrebbero salire sul palco per affiancare i cantanti in gara nella serata del venerdì, quando i 28 artisti potranno proporre delle cover insieme ad un ospite. “Il più eclatante è quello diche, secondo indiscrezioni, potrebbe essere in scena con gli31 di J-Ax”, scrive Paolo Giordano sul ‘Giornale’. “Poi, sempre stando alle voci che circolano in questi giorni, arriverà anche Noemi che canterà con Mara Sattei”. “Anche Tananai punta su di un nome di prestigio come Don Joe che, dopo i Club Dogo, ha consolidato una carriera da rapper credibile”. Il giornalista rivela anche che “Gianluca Grignani aveva progettato di cantare con Piero Pelù ma tutto è poi tramontato e adesso si ...

Sono le insicurezze di una ragazza della mia età, la paura di perdere qualcuno a cui si vuole bene (il brano è dedicato alla sua ex, ndr), il timore delle aspettative (incluso) e di non ...Perché uno come Ultimo torna a'Per riconoscenza. Voglio far sapere quanto sia grato a un palco che mi ha dato tanto. E lo faccio con Alba, canzone a cui tengo molto'. C'è il rischio che il ...

È uno scricciolo Arianna Del Giaccio, di Anzio, classe 2002, che arriva a Sanremo convinta di essere finita in un «Mare di guai», come il titolo della canzone con cui debutterà all'Ariston, di non ...