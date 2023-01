Sanremo 2023 | Ariete in un ‘Mare di guai’ | «Non mi interessa vincere | vorrei convincere»

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tra le nuove voci della musica italiana, il nome di(all’anagrafe Arianna Del Giaccio, classe 2002) è ben più che noto. L’artista, forte dell’esordio discografico con l’album ‘Specchio’ certificato Oro, debutta ora sul palco musicale televisivo per eccellenza. Quello del Festival di. E lo fa con il brano Mare di guai, un pezzo dalla storia quasi rocambolesca scritto dalla stessacon lo zampino di Calcutta e la produzione firmata da Dardust. Malinconica e riflessiva quanto basta, la canzone è un ritratto sincero della poetica di Arianna, che tra una prova e l’altra, ci ha raccontato di sé, delle sue (non) aspettative festivaliere e di come vuole affrontare la settimana in Liguria. Partiamo direttamente dal brano, Mare di guai: qual è stata la sua genesi?Il brano è nato inizialmente a luglio 2022 quando sono ...

, quando al festival condotto da Pippo Baudo cantò 'Quelqu'un m'a dit', la title track del suo primo album solista. Pubblicità Ci sarebbe dunque un doppio anniversario da festeggiare quest'anno. E all ...