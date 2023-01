Sanremo 2023 | Ariete | “Cantare con l’orchestra un impatto assurdo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Conl’è stato, incredibile. I l brano prende tutt’altra veste. Mi è preso un coccolone. Ieri ho fatto la prima prova all’Ariston, è stato bellissimo. Non vedo l’ora che sia il 7 febbraio. Tutti mi hanno detto: ‘un secondo prima ti sentirai male’. Ma per ora io sono tanto tanto carica”., all’anagrafe Arianna Del Giaccio classe 2022, considerata una delle figure di spicco del nuovo cantautorato indie, esordisce in gara acon la ballad ‘Mare di guai’ in cui racconta la rottura di una relazione tra donne (“tu eri più bella di me e adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire”) non trattiene l’entusiasmo della prima volta e non nasconde la riconoscenza per l’impronta data da Amadeus al festival. “Credo che Amadeus abbia dato ...