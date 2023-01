Sanità | rapporto Crea | Salutequità “è allarme disuguaglianze”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il2023 restituisce un’immagine preoccupante sull’equità dell’assistenza sanitaria: l’accesso universale alle cure è regredito con la pandemia e non accenna a riprendersi. La spesa sanitaria del Ssn raggiunge il 75,6% della spesa sanitaria totale contro una media dell’82,9% nei paesi Ue e i cittadini hanno speso circa 41 miliardi di tasca propria per la, 1.734 euro per medi per famiglia, il 5,7% dei consumi totali, con un’incidenza complessiva sul PIL del 2,3% contro la media Ue del 2 per cento. Ma quel che è peggio secondo ilè la riduzione dei consumi sanitari che nel solo 2020 è stata del -8,5%, con forti differenze geografiche. Inoltre, peggiorano anche altri indici di equità: nel 2020, 378.627 nuclei (l’1,5%) si impoveriscono per le spese ...